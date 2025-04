Max Casacci e il suono del vino: ecco "Through the Grapevine, in Franciacorta"

Nuova tappa per Max Casacci nel suo percorso di sperimentazione con il mondo dei rumori e degli ambienti sonori. Il musicista e produttore, cofondatore dei Subsonica pubblica l'Ep "Through the Grapevine, in Franciacorta (Earthphonia III)", dedicato al suono del vino e della sua lavorazione, che esce per 42 Records/35 mm. Tra il rombo di un trattore che diventa linea di basso, “stappi” di bottiglie usati come percussioni, cisterne di vino che mutano in tamburi taglienti, il suono delle bollicine nel bicchiere e quello ovattato dei grappoli d’uva che cadono al suolo, Casacci offre un lavoro giocoso, metallico, scuro, capace di ridisegnare ciò che pensavamo di conoscere già.