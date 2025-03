Maurizio Battista rivela: "Sono 11 anni che non parlo con i miei figli grandi"

Il comico non ha mai nascosto di avere avuto una vita sentimentale movimentata. Noto per le sue apparizioni in programmi televisivi come Zelig e Coloradom ha avuto due figli, nati dal suo primo matrimonio con Erminia. In seguito è stato sposato con Giusi, conosciuta al termine di uno spettacolo. Dopo il divorzio dalla sua seconda moglie ha conosciuto Alessandra Moretti, 30 anni più giovane che ha sposato nell'ottobre 2023 dopo 10 anni di relazione. Tra loro non sono sempre state tutte rose e fiori e la loro storia d'amore ha avuto vari periodi di forte crisi. Già quando la loro bimba aveva solo due anni e mezzo avevano annunciato la rottura, salvo poi riprovarci. Alla fine del 2021 un nuovo strappo che aveva portato a una separazione burrascosa finita al centro di un botta e risposta social. Il comico che accusava la ex compagna di non fargli frequentare la figlia Anna e Alessandra gli rispondeva a tono. In un'intervista rilasciata al Corriere, l'attore raccontò: "Ho avuto due matrimoni. Dal primo, nel 1981, sono nati due figli, di 40 e 36 anni, con i quali ci siamo reciprocamente ‘rimossi’. Anche il secondo, senza figli, è finito male".