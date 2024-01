Matteo Garrone entra nella corsa agli Oscar con "Io Capitano"

Tgcom24

Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. "Io Capitano" era uno di nove film europei tra i 15 della lista.

La storia di "Io Capitano" "Io Capitano" racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono dall’Africa, precisamente da Dakar, capitale del Senegal per affrontare un lungo viaggio verso l'Europa. Il viaggio si trasforma in un'odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e di ipocrisia. Il viaggio raccontato da Garrone è senza ombra di dubbio una potente metafora della vita. Un po’ come Pinocchio, il protagonista, Seydou, va alla scoperta del mondo e del suo coraggio di vivere. Ma Seydou non parte da solo: con lui c’è Moussa, il cugino che l’ha convinto ad affrontare la colossale e pericolosa impresa, spingendolo a scappare da casa. Una volta partiti e coinvolti nel flusso della migrazione, i due si trovano davanti alla drammatica realtà che li cambierà profondamente.

Le altre pellicole straniere in corsa Le altre pellicole in corsa sono "Perfect Days" di Wim Winders, "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer, "The Teachers”, “Lounge" di Ilker Çatak e "La societa' della neve" di J. A. Bayona.

Candidati come Miglior Attore protagonista Bradley Cooper ("Maestro"), Colman Domingo ("Rustin"), Paul Giamatti ("The Holdovers"), Cillian Murphy ("Oppenheimer") e Jeffrey Wright ("American Fiction") sono i candidati all'Oscar per il premio di miglior attore protagonista. Fuori Leonardo Di Caprio per la sua interpretazione in "Killers of The Flower Moon".

Candidate come Miglior Attrici protagoniste Annette Bening ("Nyad"), Lily Gladstone ("Killers of The Flower Moon"), Sandra Huller ("Anatomia di una Caduta"), Carey Mulligan ("Maestro") ed Emma Stone ("Povere Creature") sono candidate all'Oscar come miglior attrice protagonista. Esclusa Margot Robbie, protagonista in "Barbie".

I migliori film in corsa "Barbie" e "Oppenheimer", che hanno raccolto rispettivamente otto e tredici nomination agli Oscar, sono in corsa anche per la statuetta riservata al miglior film. Gli altri film candidati per il premio sono "The Holdovers", "Killers of The Flower Moon", "Maestro", "Povere Creature", "Past Lives", il francese "Anatomia di una caduta" e il britannico "The Zone of Interest".