Funerali di Massimo Cotto, la moglie: "Niente lacrime e abiti neri ma tacchi"

Ed eccole elencate: "1. che si piangesse il meno possibile 2. che nessuno indossasse abiti neri 3. che le donne portassero i tacchi. Ecco, sul primo punto ce la metterò tutta ma non posso promettertelo. Sul secondo, hai la mia parola. Sul terzo, farò molta fatica, dato il mio scarso equilibrio a mettere anche solo un piede davanti all’altro ultimamente. Ma confido molto nelle nostre amiche rockettare. E vorrei ci sorprendessero anche quelle non rockettare. #stayrock #perpiangerecetempo #perpiangerecesempretempo".



Nato ad Asti il 20 maggio 1962 (aveva compiuto, dunque, 62 anni), Massimo Cotto era un giornalista, disc jockey e scrittore. Era stato ricoverato per un malore il 9 luglio proprio nell'ospedale di Asti dove nella notte del 2 agosto è morto. Ha condotto su Virgin Radio "Rock and Talk" in coppia con Maurizio Faulisi e Antonello Piroso e scriveva per il quotidiano Il Messaggero.



Da scrittore, nel 2022 aveva esordito con Gallucci nella narrativa con il romanzo noir (per lettori adulti) "Il Re della memoria", che si era aggiudicato il secondo posto al Premio Bancarella 2023 e aveva vinto il Premio Asti d'Appello. Nel novembre del 2023, sempre Gallucci ha pubblicato il suo ultimo libro, "Il rock di padre in figli", un volume in cui Cotto ha ripercorso la storia del rock attraverso un immaginario dialogo con suo figlio e che oggi rappresenta il suo testamento professionale.