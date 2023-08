Marracash risponde a Morgan , dopo gli insulti a Selinunte : "Non mi nominare mai più", ha scritto il rapper in una storia sul suo profilo Instagram: "Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano.

Le scuse Morgan si era poi scusato scrivendo un post sulle sue storie Instagram: "Nulla giustifica le cose che ho detto. Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare un'infelice espressione che a me per primo non piace. Se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri. È stata una reazione provocata nell'essermi sentito ferito nell'anima per avere interpretato una canzone di Battiato in quel luogo commovente e per avermi chiesto una cover di Battiato come se fossi un jukebox".





La reazione dei social Scuse che non hanno tuttavia placato le polemiche che si sono scatenate sui social dove i fan di X Factor hanno preso posizione e chiesto l'esclusione dell'artista dal programma, nel quale Morgan tornerà quest'anno a far parte della giuria: "Non c'è spazio per lui nel programma", "Fuori Morgan e chiunque utilizza discorsi d'odio. Grazie", e poi ancora: "Morgan, per me è un NO!".

I fatti Sabato sera Morgan si è scagliato contro alcuni spettatori che assistevano al concerto-lezione 'Segnali di vita e di arte' dedicato a Franco Battiato, nel parco archeologico di Selinunte (Tp) nell'ambito del festival della bellezza. "Avete rotto il c***o, ho dei sentimenti, co*****i", ha urlato il cantante a uno spettatore colpevole di avergli detto che stava andando "fuori tema". Apostrofandolo "f****o di m***a".

Lo spettacolo a pagamento era iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l'ira dell'artista si è scatenata dopo avere udito la critica dalla platea. "Avete avuto abbastanza voi adesso - ha detto rivolgendosi al pubblico - Avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto".

E rivolgendosi a chi lo aveva invitato a suonare, ha replicato: "Vai a casa tua, non te lo meriti lo spettacolo, sei molesto, sei venuto a rompere i coglioni". Aggiungendo: "Siete stupidi, la società una merda", mentre dal pubblico si sono levate voci che lo invitavano a cantare. "Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez...", ha continuato tra i boo che gli arrivavano addosso dal pubblico.

Dopo l'acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo.