Mark Ruffalo combatte l'inquinamento in "Cattive acque" 

Robert Bilott è un avvocato di Cincinnati, Ohio. La sua carriera e la sua vita subiscono una svolta quando nel suo studio si presenta Wilbur Tennant, un contadino e suo vecchio conoscente, per chiedergli aiuto: gli porta testimonianze video per dimostrargli che le sue 190 mucche non sono morte per causa naturale. Se in un primo momento Bilott non gli dà importanza, in quanto molto impegnato, presto cambia idea. Quando si reca nel suo paese natale (Parkersburg, in West Virginia) per far visita alla nonna, incontra nuovamente Tennant: questi gli mostra le sue videocassette, e gli parla di una malattia misteriosa che ha colpito i suoi animali. Imputando la responsabilità alla DuPont, multinazionale con sede in città. Inizia così la nuova vita di Bilott. Una vita volta a dimostrare la colpevolezza di un vero e proprio colosso industriale, mettendo a rischio la sua carriera, la sua esistenza e persino la sua famiglia.

Una volta letto l’articolo relativo a Bilott sul New York Times (nel gennaio 2016), Mark Ruffalo decise di comprare i diritti della storia. Ha in seguito spiegato come non si potesse restare indifferenti dinanzi a una vicenda tanto potente, che doveva essere raccontata: “Ciò che mi ha colpito maggiormente è stata non tanto la reazione dell’azienda chimica, quanto quella degli abitanti della zona. Questi infatti, pur morendo per avvelenamento, costretti a vedere i propri figli deformi, non facevano che patteggiare per la compagnia. Il tutto perché questa dava loro lavoro. Che mondo è quello in cui le persone devono decidere se morire di cancro o fronteggiare la fame dovuta alla disoccupazione?”.

Nel cast, oltre a Ruffalo, già interprete di due film di denuncia come "Foxcatcher - Una storia americana" e "'Il caso Spotlight", troviamo Anne Hathaway, Tim Robbins e Bill Pullman.

TI POTREBBE INTERESSARE: