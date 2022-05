Marina Rei e Carmen Consoli per la prima volta insieme dopo 30 anni di amicizia

"Ce lo eravamo promesse da tempo", scrivono sui social e finalmente - dopo trent'anni di amicizia e collaborazioni live - ce l'hanno fatta.

Marina Rei e Carmen Consoli uniscono le loro voci e le loro scritture per la prima volta in un brano inedito. Dopo aver incendiato il palco del Concerto del Primo Maggio, arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali il brano " Un momento di felicità ".