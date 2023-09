Marilyn Monroe, la villa a rischio demolizione

Il comune di Los Angeles ha accordato al proprietario il permesso di abbattere la residenza. La dimora è quella in cui l'attrice trascorse gli ultimi anni della vita e fu trovata morta il 5 agosto 1962. Si tratta di uno chalet in stile spagnolo, 270 metri quadrati su un solo piano, con giardino e piscina sul retro.

Edificata nel 1929, la villa sorge in fondo a una tranquilla stradina di Brentwood, un quartiere di lusso in cui il valore del terreno edificabile è altissimo. Per questa ragione il proprietario avrebbe intenzione di abbattere la casa per rendere il lotto più fruttuoso.

"E' un attentato alla storia e alla cultura di questa città" ha raccontato Adrian Scott Fine, del LA Conservancy, associazione che si batte per preservare le perle architettoniche e i luoghi storici di Los Angeles. " Stiamo raccogliendo firme e spingendo i cittadini a telefonare all'assessore all'urbanistica. La nostra speranza è che revochi il permesso di demolizione e dichiari la villetta luogo di interesse culturale" ha chiesto infine la consigliera comunale Traci Park.