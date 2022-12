Marillion Weekend, arriva anche in Italia la due giorni con la band inglese

Quello della band inglese è ormai un vero e proprio brand esportato in tutto il mondo: nato in Olanda ha poi avuto edizioni in Canada, in Cile, in Olanda, in Polonia, in Svezia, in Portogallo, in Gran Bretagna. Due giorni completamente dedicate ai Marillion con concerti e appuntamenti speciali. In Italia si svolgerà al Gran Teatro Geox di Padova il 28 e 29 aprile 2023. I Marillion, che hanno ormai superato i 40 anni di carriera, hanno pubblicato quest'anno il loro ultimo album " An Hour Before It's Dark ".

Per i Marillion l'ennesima conferma di uno stato di salute che negli ultimi anni è andato sempre più consolidandosi. Una band nata a inizio anni 80 nell'alveo del progressive, di cui ha ripreso la tradizione innervandola con robuste influenze rock, ha raggiunto in quel decennio l'apice della popolarità ma poi ha proseguito il proprio discorso in un percorso sempre più personale che, anche con il cambio alla voce da Fish a Steve Hogarth, nel 1989, ha visto il gruppo abbattere gli steccati prog muovendosi in un rock ricercato se sempre in evoluzione.

Il "Marillion Weekend" vedrà due show inediti, che hanno la particolarità di essere due spettacoli diversi, con setlist completamente differenti. Un'esperienza speciale anche perché da sempre i Marillion nella dimensione live danno il proprio meglio. "Il concerto è l’aspetto che preferisco del mio lavoro - spiega Steve Hogarth -. La possibilità di condividere uno stato d’animo con quelli che capiscono le mie parole e, di conseguenza, anche me, persino quando non conoscono l'inglese. I fan sono talmente legati alla nostra musica che prima dei concerti leggono e approfondiscono le parole: pochi artisti possono vantare una relazione così personale con il proprio pubblico. Ho avuto il privilegio di suonare davanti a 80mila persone ma anche davanti a 200. L'ho apprezzato allo stesso modo".

I Marillion non si esibiscono in Italia da tre anni, quando per festeggiare i 40 fecero due date con l'apporto di un'orchestra, e hanno pubblicato il loro nuovo album a sei anni di distanza dal precedente. "An Hour Before It's Dark" è un lavoro maturo e ispirato, che conferma il periodo fertile del gruppo ricominciato proprio con "Fear", il lavoro del 2016. I biglietti per il Marillion Weekend sono disponibili su www.ticketone.it, su www.ticketmaster.com, in tutti punti vendita autorizzati Ticketone e Ticketmaster, sul sito www.marillion.com. Il prezzo del biglietto è comprensivo degli ingressi per i due giorni di eventi.