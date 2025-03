Marianne Mirage porta in tour l'emozione: "Portate i fazzoletti e lasciatevi andare"

Posso dirti la verità? Tutti quelli che considero i miei padri e le mie madri musicali non hanno mai avuto una vita artistica facile. Le loro scelte sono sempre state scelte coraggiose e in contrasto con la moda del tempo. Mi riferisco, per esempio, a Nina Simone che voleva fare la pianista classica ma era nera e quindi non glielo fecero mai fare. Per questo decise di scrivere delle canzoni che potevano contenere anche alcuni suoi amori come Debussy. Quindi una lotta, la stessa lotta per esempio che c'è in Bob Dylan quando fa uscire un disco di musica rock in un festival di musica folk e dice questa è la musica del futuro signori adattatevi! Quindi insomma, secondo me l'artista ha un compito importante che è svegliare le coscienze, rimescolare le carte, muovere l'aria per portare ossigeno. E quindi sarà sempre in contrasto con quello che è la moda comune.