Mariah Carey hackerata su Twitter: sul suo profilo post contro Eminem e commenti razzisti

Mariah Carrey vittima di un bullo da tastiera a Capodanno. Il profilo della cantante americana, arci nota per il tormentone natalizio "All I want for Christmas is you", è stato hackerato. A raffica, la notte di Capodanno, sono comparsi messaggi razzisti e d'insulti, in particolare contro il rapper Eminem. "E' stato confermato che l'account è stato hackerato. Appena abbiamo segnalato la questione, abbiamo chiuso l'account e abbiamo avviato un'indagine", le parole di un portavoce del social.