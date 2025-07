Dal 14 al 19 luglio torna il Marettimo Italian Film Fest

In programma una retrospettiva dedicata alla commedia italiana con la proiezione restaurata in 4K di Sapore di mare, oltre a titoli recenti come Napoli/New York, Afrodite, Io e te dobbiamo parlare e L’abbaglio. Attesi ospiti come Massimiliano Gallo, Claudia Gerini, Nancy Brilli, Vanessa Gravina, Antonio Catania, Matteo Martari, Licia Colò e molti altri.