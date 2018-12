Marco Mengoni si regala per i 30 anni un nuovo numero uno in classifica

E' un Natale davvero da festeggiare quello di Marco Mengoni. Non solo per la festività natalizia, ma anche i per 30 anni che compie proprio il 25 dicembre. E come regalo il cantante si gode il nuovo numero uno in classifica di "Atlantico", il suo ultimo album uscito il 30 novembre è tornato in vetta alla classifica Fimi, l'ultima prima di Natale, davanti all'esordio di "Springsteen on Broadway" di Bruce Springsteen e di "Playlist" di Salmo.