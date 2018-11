Marco Mengoni: "Sono uscito dall'abisso, dal buio e adesso respiro di nuovo"

30 novembre 2018 11:18 Marco Mengoni: "Sono uscito dallʼabisso, dal buio e adesso respiro di nuovo" Si intitola "Atlantico" il nuovo album dellʼartista in uscita oggi contemporaneamente in tutta Europa

“Due anni e mezzo fa sono partito per un lungo viaggio… al mio ritorno è nato “Atlantico”...”, così Marco Mengoni presenta alla stampa il suo nuovo album: “Un disco della maturità nel quale ho voluto condividere le mie esperienze di viaggio mentale e fisico, un disco in cui non parlo più di storie finite, ma di consapevolezza...”, dice l'artista a Tgcom24.

“Ho attraversato l'oceano in lungo e in largo più volte e mi sono reso conto di quanto è grande e di quante culture tocchi. Quando sono partito ero scarico e privo di energie, avevo bisogno di nuovi input dovevo allontanarmi dalla mia realtà...”.



Da Cuba, “terra di grandi constasti” a New York e poi Portogallo, Messico, Tanzania, Emirati Arabi... Mengoni ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo, per quasi due anni, per approdare infine a “Atlantico”, disco che rompe con il passato e guarda al futuro.



Quindici tracce in cui alle contaminazioni musicali tra ritmi salseri e rumberi, rap, elettro pop e fado, come nella bellissima "Amalia" dedicata ad Amalia Rodriguez, voce rappresentativa dell’universo musicale portoghese, in cui l'artista "ospita" Vanessa Da Mata e i Selton, si intreccia un percorso di analisi e introspezione: “E' stato un viaggio arduo, ho tirato fuori delle cose che avevo lasciato nella cassetta del congelatore, volevo mettere sullo stesso piano, tragedia, nostalgia sofferenza e felicità. E' come se ad un certo punto io sia emerso dall'acqua, dall'oceano, dagli abissi, dopo averli esplorati...”, come spiega a Tgcom24: “Quando arriva questo momento ti senti davvero diverso, una persona nuova. Quando riesci a capire i tuoi limiti, ad ascoltarli e allora respiri di nuovo, vivi di nuovo”.



Un lavoro discografico multidisciplinare, come dimostra l'Atlantico fest, una tre giorni di eventi a Milano (fino al 1 dicembre) durante i quali, per la prima volta un progetto musicale si traduce in occasioni di incontro, tra mostre, conferenze, interviste...un nuovo modo di ascoltare attraverso diverse experience.