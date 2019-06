Marco Carta: "Sarò processato per direttissima, non sono stato rinviato a giudizio"

"Alcuni giornali hanno scritto che sono stato rinviato a giudizio, non è vero sarò processato per direttissima". A parlare è Marco Carta a "Live-Non è la d'Urso" che racconta la sua versione dei fatti dopo l'arresto a segutio del presunto furto avvenuto, venerdì 31 maggio, presso la Rinascente di Milano.



"Non ho bisogno di creare una difesa, per questo sarà processato a settembre", spiega il cantante a Barbara d'Urso. "Non sono preoccupato per quello che verrà - racconta Carta - mi ha fatto male leggere tutti quei commenti che hanno scritto sul mio conto sui social". Il cantante non riesce a trattenere le lacrime e dichiara: "Cammino a testa alta, sono solo preoccupato per la mia famiglia, io non ho fatto nulla".