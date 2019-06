Marco Carta, parla il padre dell'amica: "Lei si è presa le colpe per salvarlo"

Fabiana Muscas, infermiera 53enne di Cagliari, è accusata di aver rubato sei magliette a Milano insieme a Marco Carta. La donna per ora non parla ma a farlo è il padre, Gesuino, che al Corriere della Sera racconta: "Ha chiamato, ci ha detto come sono andate le cose". E poi rivela: "Lui ha scaricato tutto su mia figlia e lei si è presa le colpe per salvarlo".