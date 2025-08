Marco Carta deve annullare un concerto: ricoverato in ospedale

"Con estremo rammarico, siamo costretti a comunicare l’annullamento del concerto previsto oggi (domenica 3 agosto, ndr) a Porto Torres per ragioni e cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage. Seguiranno, nelle prossime ore, aggiornamenti in merito. Nel mentre, porgendo le scuse a tutta l’organizzazione e al nostro amato pubblico, patrimonio più grande, vi ringraziamo per la comprensione", si legge nella nota diffusa sul profilo Instagram del cantante.