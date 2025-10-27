“Strappo alla regola”: Maria Amelia Monti protagonista al Teatro Manzoni di Milano
Spettacolo scritto e diretto da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia
Al Teatro Manzoni di Milano arriva "Uno strappo alla regola", scritto e diretto da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia in scena dal 28 ottobre al 9 novembre. Uno spettacolo "innovativo e originale", come lo definiscono le attrici, in cui una inedita interazione tra cinema e teatro scombina le carte in scena, e tiene sospeso lo spettatore in un mondo di mezzo, fra realtà e fantasia. All'apertura del sipario infatti il pubblico si ritrova davanti a un grande schermo, proprio come al cinema, su cui viene proiettato un vero e proprio film horror in stile anni 70. Da uno strappo nello schermo però, a un certo punto, Orietta, personaggio secondario del film, proprio mentre sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, riesce inaspettatamente a sfuggire per piombare sul palco del teatro, ovvero nella sala cinematografica deserta.
E' così che comincia lo spettacolo, che grazie ad una comicità dai ritmi incalzanti, porta lo spettatore a conoscere le due protagoniste. Orietta infatti incontra Moira, la maschera del cinema, che pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché la donna uscita dallo strappo è viva e le chiede aiuto.
Temendo di perdere il posto di lavoro, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare. Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino.
"In Moira è facile riconoscersi", spiega Cristina Chinaglia, che ne veste i panni: "E' una ragazza ingenua, che non ha saputo capire i segnali di un rapporto pericoloso e violento, come succede a tante donne..., spiega Cristina Chinaglia.
"Il film è stato girato a Bellagio lo scorso novembre", racconta Maria Emilia Monti: "Ho messo a disposizione la mia villa di famiglia e ho coinvolto tutti i miei amici e gli abitanti del paese". Tra gli altri attori in scena, anche se solo in video ci sono Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano Somma, e ancora Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi e Fabio Zulli.
Con “Strappo alla regola”, Erba propone una commedia che, pur mantenendo leggerezza e ritmo comico, affronta temi profondi come i legami tra le persone, la libertà individuale, le relazioni tossiche e il potere della scelta: ognuno può trovare nella propria vita uno strappo per uscire da situazioni sbagliate. Come sottolineano le attrici in un’intervista, "due linguaggi diversi dialogano tra loro": quello cinematografico e quello teatrale per andare dritto al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.