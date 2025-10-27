E' così che comincia lo spettacolo, che grazie ad una comicità dai ritmi incalzanti, porta lo spettatore a conoscere le due protagoniste. Orietta infatti incontra Moira, la maschera del cinema, che pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché la donna uscita dallo strappo è viva e le chiede aiuto.

Temendo di perdere il posto di lavoro, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare. Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino.





Relazioni tossiche Mentre sullo schermo gli altri attori del film girano a vuoto disorientati dallo "strappo", sul palcoscenico lo spettacolo si sviluppa nel rapporto tra le due donne, una bidimensionale ancorata negli anni Settanta, l'altra dei giorni nostri, una ragazza come tante, che confidandosi con Orietta, svela di essere disperata a causa di una relazione disfunzionale e tossica da cui non riesce a sfuggire. Ora è Orietta a incoraggiare Moira a trovare lo “strappo” per scappare da una storia dell’orrore. E alla fine sarà proprio lei a salvarla.

"In Moira è facile riconoscersi", spiega Cristina Chinaglia, che ne veste i panni: "E' una ragazza ingenua, che non ha saputo capire i segnali di un rapporto pericoloso e violento, come succede a tante donne..., spiega Cristina Chinaglia.