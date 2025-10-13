Gianfranco Jannuzzo: "Raccontando la Sicilia in 'Fata Morgana' racconto gli Italiani"

La regia mette in evidenza la complessità dell’animo umano, esplorando le maschere che indossiamo e le verità nascoste dietro le finzioni quotidiane. Lo spettacolo diventa così un’occasione per ridere, riflettere e commuoversi, svelando le sfumature più intime dell’essere umano attraverso la magia del teatro. "Racconto la mia Sicilia così come l'ho vissuta e conosciuta - spiega Jannuzzo -; la Sicilia che ho imparato ad amare grazie all'amore che ne avevano i miei genitori: allegra e amara al tempo stesso, generosa e spietata, così piena di luce, di vita, di contraddizioni. Isola (forse) e Ponte per mille culture. La Sicilia ricca, fertile e ubertosa di Federico II 'Stupor Mundi' e la Sicilia umiliata, ferita e vilipesa delle stragi e dei caduti 'Orror Mundi'. La Sicilia come metafora: un luogo incantato che tutti hanno sempre cercato di conquistare senza mai riuscirci fino in fondo".