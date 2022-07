Manuel Agnelli in tour da solo: "Cambio 'vestito' e mi rimetto in gioco"

"Ho sempre fatto quello che volevo ma adesso lo faccio senza il guscio protettivo della band. E' un occasione per cambiare vestito al mio linguaggio e mettermi in gioco", ha spiegato. L'occasione sarà anche quella per presentare dal vivo i recenti singoli "La profondità degli abissi', dalla colonna sonora del film "Diabolik" e vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro D'Argento , entrambi per la miglior canzone originale, oltre a "Proci" e "Signorina Mani Avanti". Il nuovo album, in uscita il 30 settembre, s'intitolerà invece "Ama il prossimo tuo come te stesso" .

"E' un'occasione per cambiare un po' il vestito del mio linguaggio, per collaborare con altri musicisti e per mettermi in gioco divertendomi". Il tour porterà in giro Agnelli almeno fino al 12 agosto. "La musica è una parte fondamentale della mia vita ed è una cosa molto, molto seria per me. Ho un grande rispetto per la vita che ho scelto perché mi ha davvero salvato.

E' questo il senso più vero di fare musica per me

. Non mi accontenterò mai di quello che ho già fatto e avrò sempre sete di nuove esperienze", ha raccontato il musicista.

La novità è anche la band che salirà sul palco con lui. "Frankie e DD sono i Little Pieces Of Marmelade, ovvero il gruppo che ho portato in finale ad X Factor. Sono animaletti rock e c'è stata da subito grande intesa. Con Beatrice Antolini ci conosciamo da anni e finalmente si è presentata l'occasione per suonare insieme. Lei è una musicista che in Italia non esiste: non è una turnista perché ha una personalità spiccatissima ma si adatta a situazioni diverse con una creatività straordinaria. Giacomo Rossetti invece l'ho incontrato quando sono stato ospite dei Negrita in una data di un po' di tempo fa. Grande uomo-band, è un collante musicale e umano".

Proprio il live, è sempre stato un cavallo di battaglia per Agnelli, assieme agli Afterhours, come in altre situazioni musicali. "

Il live è stato ed è la parte che preferisco della mia professione

perché è il modo più potente per sentirmi me stesso e per comunicare con la gente. Il palco è un posto magico, dove possiamo essere chi vogliamo e, paradossalmente, essere sinceri come in nessun altro posto", ha spiegato Manuel.

Un percorso, quello di Agnelli, fatto da sempre di curve e controcurve, scarti di direzione improvvisi e dribbling. "Molti artisti per accontentare le aspettative del pubblico replicano i pezzi che funzionano. Non è il mio scopo. Il mio scopo è vivere e farlo il più liberamente possibile.

Rimescolare le carte per me significa farsi contaminare da quello che ci ispira

, anche se è lontano da quello per cui siamo identificati. Dalla 'fast-music' ci si salva con il coraggio di intraprendere percorsi lunghi e pensando che il risultato è già fare le cose in sé. Il risultato è esistere".

Le date del tour:

7 luglio Collegno (TO) - Flowers Festival

12 luglio Pistoia - Pistoia Blues

14 luglio Bologna – Botanique

15 luglio Fermo - Villa Vitali

17 luglio Gardone Riviera (BS) - Tener-a-mente

19 luglio Roma - Villa Ada

21 luglio Genova - Balena Festival

22 luglio Padova - Parco della Musica

23 luglio Santa Maria degli Angeli (PG) - River Rock Festival

25 luglio Milano - Carroponte

26 luglio Carpi (MO) - Piazza dei Martiri della libertà

27 luglio Gradisca d’Isonzo (GO) - Castello di Gradisca d’Isonzo

29 luglio Matera - Matera Sonic Park

4 agosto Castelbuono (PG) - Ypsigrock

5 agosto Donnafugata (RG) - Castello di Donnafugata

9 agosto Castrignano De' Greci (LE) - Kascignana Music Fest

12 agosto Bergamo - NXT Station