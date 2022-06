Manuel Agnelli annuncia il suo primo album da solista con il brano "Proci": "Un pezzo surrealista in cui suono tutto..."

“Proci è, dopo La Profondità degli Abissi, l'avanguardia degli inediti che daranno vita al mio primo disco da solo”, così Manuel Agnelli racconta il suo "grande passo".

Per la prima volta in 27 anni di attività, il cantautore, produttore, talent scout, ma soprattutto il leader degli Afterhours , si cimenterà infatti con un album solista, di cui ha appena concluso le registrazioni. Ad anticiparlo, dopo "La Profondità degli Abissi" , uscito a dicembre 2021 per la colonna sonora del film "Diabolik" e vincitore di un David di Donatello per la miglior canzone originale, categoria in cui il brano è candidato anche ai Nastri D'Argento 2022, è il brano "Proci", disponibile dal 10 giugno.