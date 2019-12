Mano nella mano con una collega, Justin Timberlake si scusa con la moglie 

In un lungo post pubblicato su Instagram, Justin Timberlake ha chiesto pubblicamente scusa alla moglie Jessica Biel e al figlio Silas. L'attore qualche tempo fa era stato paparazzato mano nella mano sul set con Alisha Wainwright, coprotagonista del film "Palmer". L'attore ha precisato che tra lei e la collega non è successo nulla, ma ha ammesso che il suo comportamento non è stato corretto.

"Sono sempre rimasto lontano dal gossip per quanto mi è stato possibile, ma per la mia famiglia devo tornare sui recenti rumors che hanno ferito le persone che amo", ha scritto Timberlake. "Qualche settimana fa ho fatto un grosso errore di valutazione, ma non è successo niente tra me e la mia collega".

Una replica al video pubblicato dal "Sun", in cui si vede lui, ubriaco, che prima scherza e poi prende la mano di Alisha Wainwright. "Quella sera ero ubriaco e mi scuso per il mio comportamento. Non è questo l'esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso per aver messo la mia famiglia in una situazione imbarazzante e sto lavorando, per essere il marito e il padre migliore che posso essere".

