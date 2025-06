"Mani nude", Alessandro Gassmann è un duro senza sorriso

"È un film sulla violenza, ma non violento - ha sottolineato Gassmann a Roma in conferenza stampa -. Viviamo in un mondo sempre più violento, anche sui social. Ci sono poi guerre dappertutto, è tutto un urlare, un non ascoltare. E questo è ancora più evidente nelle piazze romane di notte dove i ragazzi si picchiano, urlano. Noi uscivamo per divertirci, per rimorchiare. Per fortuna nel film si crea una piccola crepa dove spunta un germoglio non dico di pacificazione, ma di comprensione reciproca".