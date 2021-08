Maneskin, il video su Instagram con Iggy Pop: collaborazione in arrivo?

Un video di pochi secondi che ha già mandato in visibilio decine di migliaia di fan in tutto il mondo. Su loro profilo Instagram, i Maneskin hanno pubblicato un pezzo di quella che sembra una videochiamata con Iggy Pop. Nella clip, il leader degli Stooges li saluta con un italianissimo "ciao ciao", ma a far sognare è la descrizione del post: "Keep an eye oh this. Soon Iggy Pop". "Tenetelo d'occhio. Presto Iggy Pop".