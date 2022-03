"Mancino Naturale", Claudia Gerini mamma in cerca di riscatto nel mondo del calcio giovanile

Il film mette in luce la determinazione di una madre sola ma disposta ad andare oltre alle sue possibilità pur di dare a suo figlio una chance nello spietato mondo del calcio professionistico. Dietro a questo sogno, però, c’è un conto aperto col passato che la donna, proprio per il bene del figlio, sarà costretta a regolare. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Isabella (Claudia Gerini) è vedova, e vive a Latina mantenendo il figlio 12enne Paolo (Alessio Perinelli), e lavorando come rappresentante di prodotti da forno surgelati. Per permettere al ragazzino di mettersi in luce come calciatore, dà retta anche a personaggi ambigui come Marcello (Massimo Ranieri), procuratore traffichino che le chiede continuamente soldi. Il guscio nel quale Paolo e Isabella vivono, inizia a incrinarsi quando arriva come vicino di casa Fabrizio (Francesco Colella), sceneggiatore dalla vita dimessa che si ritrova parte delle vite di entrambi.

"Isabella è una donna che vive nelle case popolari e vuole raggiungere il riscatto sociale attraverso il bambino. E' disperata, prepotente e ha la colpa di non ascoltare e non vedere suo figlio nella sua interezza. Poi usa il suo fascino per approfittarsi di tutti quelli che pensa possano esserle utili. La si perdona perché è una persona fragile e una mamma sola contro il mondo", spiega Claudia Gerini.

"Pur essendo incentrato su una storia e su argomenti drammatici, Mancino Naturale è un film connotato da forti elementi umoristici, tipici della commedia romantica. Una mescolanza di dramma e commedia, che riflette la vita quotidiana di tutti i giorni", racconta la produzione, spiegando: "In Italia un bambino su cinque tra i 5 e i 16 anni gioca a calcio nel circuito della FIGC, sperando di diventare il nuovo Totti o Del Piero. A volte, ancor più che i ragazzi, sono i genitori i più accaniti persecutori dell'obiettivo, e pur animati dalle migliori intenzioni, capita che perdano di vista i limiti di intervento nelle vite dei figli o che cadano vittime di ciarlatani e approfittatori. Infatti, solo uno su 5mila riesce a sfondare, lasciando gli altri 4999 nell’anonimato. Il mondo del calcio giovanile diventa perciò una fabbrica di illusioni, costellato da personaggi la cui priorità non è sempre la tutela e la formazione dei bambini".

