Malala Yousafzai ha fatto il suo debutto da produttrice cimentandosi in un documentario. La Nobel per la Pace pachistana è apparsa sul red carpet del Toronto International Film Festival per la premiére mondiale di "Haenyeo: The Last Guardians of the Sea". Si tratta del primo progetto di Extracurricular, la società di produzione di Malala, e racconta la storia di Haenyeo, una comunità di donne pescatrici sudcoreane. "Voglio poter condividere storie di donne e ragazze e voglio portare avanti le registe e le scrittrici, e questa società di produzione è quell'opportunità e non vedo l'ora di lavorare con altre donne e ragazze incredibili", ha spiegato.