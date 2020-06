Gb, Malala realizza il suo sogno: si è laureata a Oxford

La 22enne Malala Yousafzai si è laureata a Oxford in un corso di laurea che comprendeva come materie di insegnamento filosofia, politica ed economia. La giovane scampata nel 2012 in Pakistan a un attentato dei talebani, che volevano eliminarla in quanto simbolo della lotta per l'istruzione, e salvata dai medici nel Regno Unito, ha espresso su Twitter "la sua gioia e la gratitudine per questo risultato". Malala aveva ricevuto il premio Nobel nel 2014.