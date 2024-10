"Milano, sei pronta per l’anestesia?" è la sfida che lancia Mahmood a un Forum d'Assago sold out, dando il via al "Nei letti degli altri tour". Un concerto lungo quasi due ore e concepito come un rave teatrale, suddiviso per l'appunto in tre atti, come tre tappe di un viaggio perfettamente scandite da sonorità, costumi e visual. Un viaggio, quello del cantante, iniziato più di dieci anni fa, e che l'ha portato dalla periferia milanese ai live nel palasport: "Non so come ci sono finito qui al Forum, ma sono il ragazzo più felice del mondo".