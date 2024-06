Mahmood si è concesso una lunga chiacchierata con il designer messicano-statunitense Willy Chavarria di "Paper Magazine", che l'ha intervistato per il lancio del suo ultimo inedito "Ra ta ta ta". Il cantante ha confessato di essere molto riservato quando si tratta di rapporti personali e che gli viene più facile esternare i propri sentimenti in musica. "Mia mamma mi dice sempre che quando ascolta la mia musica, scopre cose nuove su di me", ha ammesso. "Ho questo problema con le persone che amo, perché non mi piace parlare della mia vita privata. Ma quando scrivo canzoni, se non metto qualcosa sulla mia vita privata, perdo l'opportunità di creare questa intimità tra me e le persone che mi ascoltano".