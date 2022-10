Madonna provoca su TikTok: "Sono gay"

Davanti a sé c'è un cestino mentre in sovraimpressione appare la scritta: "Se lo manco sono gay". La pop star lancia gli slip ma ovviamente manca il cestino: "Non ci sono riuscita, sono gay". E termina sorridendo in camera e facendo spallucce. Sarcastica ed enigmatica.

Il video ha suscitato migliaia di commenti su cosa Madonna volesse realmente rappresentare, se rivelare una verità o inscenare soltanto un gioco, magari nato dopo le polemiche del tweet di Iker Casillas, nel quale il calciatore si dichiarava omosessuale per poi negare tutto e attribuire il post a un attacco hacker. La notizia comunque aveva scatenato le reazioni degli utenti, che subito avevano ipotizzato si trattasse di una provocazione, o uno scherzo. Ma anche come una battuta infelice (in risposta ai flirt che gli vengono attribuiti).





Ma d'altronde tutti conoscono Madonna che negli anni ha sempre puntato sulla provocazione, proprio partendo dal suo nome d'arte. E il video potrebbe rispecchiare la sua innata voglia di polemiche e scandalo.

Nel corso della sua carriera la popstar ha baciato Christina Aguilera, Nicky Minaj e Britney Spears. Ma tutto è sempre stato presentato come un gioco o semplicemente come una performance provocatoria. Aggiungiamoci anche che in più di un’occasione l’artista si è definita bisessuale mentre in passato è stata sposata con Sean Penn e Guy Ritchie, oltre ad avere avuto altre relazioni fino all’ultimo compagno, il 28enne Ahlamalik Williams, da cui si è allontanata qualche mese fa. Madonna ha anche sei figli, Rocco Ritchie e Lourdes Leon, avuti naturalmente, mentre David Banda, Mercy e le gemelle Estere e Stella sono stati adottati.

Intanto la popstar, che ha da poco festeggiato i 64 anni a Noto, non smette di stupire grazie ai suoi look eccentrici. Ad agosto è stata scelta per la cover e il servizio principale di Paper, la rivista statunitense che si occupa di moda, musica e cinema. La rivista l'ha ritratta, infatti, in pose decisamente hot: circondata da giovani e bellissimi modelli e modelle, si è mostrata perfettamente a suo agio mentre leccava il petto di un ragazzo sdraiato sotto di lei e poi ne baciava con un lingua un altro.