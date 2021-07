Il tour di "Madame X" Madonna non lo dimenticherà mai. Tanto che ha deciso di farci un documentario che uscirà a ottobre e di cui ha lanciato il primo trailer. Un tour "maledetto", con tante date cancellate per problemi di salute. Prima a New York e poi a Parigi, dove la star ha contratto il coronavirus. E come se non bastasse un gruppo di fan ha intentato un'azione legale collettiva a causa dei continui ritardi con cui iniziavano i concerti...