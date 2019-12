Madonna e Guy Ritchie in tribunale per la custodia del figlio

Tra Madonna e Guy Ritchie è guerra aperta. Il regista avrebbe fatto causa alla ex moglie che gli impedirebbe di costruire un rapporto con il loro figlio David Banda , 14enne originario del Malawi che i due adottarono nel 2005. Nonostante non sia un figlio naturale, la popstar non ha mai nascosto di avere un debole per lui e di considerarlo a tutti gli effetti il suo "erede".

LEGGI ANCHE>"Dolore indescrivibile": Madonna cancella di nuovo il tour in Nord America

Il 23 dicembre, Ritchie ha presentato una mozione contro la cantante che, impedendogli di vedere il figlio adottivo, ostacola di fatto anche il rapporto tra quest'ultimo e suo fratello Rocco, al quale è molto legato, che vive con il padre. Secondo quanto riportato da "Il Giornale", l'udienza in cui la Ciccone e il regista britannico torneranno a darsi battaglia per la custodia di David è fissata per il 1 gennaio 2020.

LEGGI ANCHE >Madonna incontra i genitori del suo toyboy: "E' innamoratissima e potrebbe persino sposarlo"

Già al momento della separazione della coppia, David e Rocco (il figlio avuto dalla cantante con il regista britannico) furono al centro della contesa: se il secondo non voleva saperne di stare con la madre, il primo accettò volentieri di stare con lei.

LEGGI ANCHE >Troppi ritardi ai concerti, i fan denunciano Madonna

Madonna, che ha un pessimo rapporto anche con la sua primogenita Lourdes Maria, stravede invece per il figlio adottivo, nel quale riconosce la sua ambizione e la sua determinazione. Per natale ha postato su Instagram un video del ragazzo che, seduto al piano, intona "Your Song" di Elton John. "La miglior cartolina di natale che una madre possa ricevere", scrive, per ribadire una volta di più quanto siano legati.

Potrebbe interessarti: