Madonna chiede un incontro col Papa... via Twitter: "Vorrei discutere importanti questioni"

"Ciao Papa Francesco", così Madonna comincia il suo tweet al pontefice, taggando il profilo ufficiale Twitter di Pope Francis e invitandolo ad un incontro per "discutere questioni importanti": "Sono una brava cattolica, lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Non mi confesso da decenni", continua la popstar che sottolinea anche di essere stata scomunicata tre volte: "Non è giusto" aggiunge Lady Ciccone, che conclude salutando cordialmente.

Di cosa la

Material Girl voglia discutere con Bregoglio,

che lei sembra apprezzare molto, non si sa, ma già in passato aveva affermato di volerlo incontrare, come quando qualche anno fa a RTL aveva detto: "Dobbiamo incontrarci, un piatto di pasta una bottiglia di vino. Ho una chance?".In quanto alle scomuniche non è la prima volta che Madonna ne parla (nel 2016 lo fece da James Corden), ma anche in questo caso non è ben chiaro cosa la cantante voglia dire davvero, considerando che per "scomunica" si intende la censura e quindi l’esclusione dalla comunione ecclesiale.

L'utilizzo che la popstar fa nei suoi concerti e nei video dell'iconografia legata all'immaginario cattolico (vedi il video di "Like a Prayer", per fare un esempio) è stata spesso al centro di polemiche e controversie, e la scelta stessa del suo nome d'arte ha chiaramente sollevato, ai tempi, molte critiche. Ma se tutto questo abbia comportato vere e proprie scomuniche non è chiaro.

Quel che è certo che l'irriverente star trova sempre un modo per far parlare di sè e, guarda coso, proprio ieri ha annunciato la pubblicazione di "Finally Enough Love: 50 Number Ones", una raccolta con i 50 brani, in versione remix, arrivati al numero uno della classifica dance di Billboard.