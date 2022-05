Madonna a un incontro di boxe col viso da ventenne... dopo la censura social per i suoi video a luci rosse

A 63 anni Madonna non si è ancora stancata di provocare e osare.

La popstar è riapparsa, seduta sugli spalti all'incontro di boxe Davis vs Romero, mostrando un viso... a prova di perfezione: levigato, liscio e senza una ruga. Ma se per il suo volto e il suo corpo Miss Ciccone non bada a escamotage chirurgici e ritocchi, sui social la regina del pop è senza filtri. Come nei video NFT a luci decisamente rosse e censurati da Instagram, in cui appare nei panni di Madre Natura in persona, completamente nuda mentre dà vita a tutto il nostro mondo.