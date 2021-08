Madame nella bufera, accusata di anti-femminismo: "Sono una donna libera e posso elogiare un uomo"

E' diventata la paladina del genere fluid e qualunque cosa esca da quell'etichetta o (all'apparenza) la tradisca, non le viene perdonata. Così Madame è stata duramente attaccata via social accusata di essere anti-femminista per un elogio "agli uomini" . Ma la sua risposta non si è fatta attendere: "Lo sapete che il femminismo è la parità dei sessi? - ha scritto in una storia Instagram -. Io sono una donna libera e posso elogiare un bellissimo uomo".

Leggi Anche Targhe Tenco, Madame e Samuele Bersani tra i vincitori



"Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore - aveva scritto qualche giorno fa Madame -. Ovviamente ce l'ho già, 'farò' inteso come in futuro sarà di tutti. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime".

A scatenare le polemiche soprattutto il passaggio sul timore per gli uomini "maturato involontariamente". Alcuni l'hanno accusata di fare un elogio eccessivo dell'universo maschile e di avere per questo un atteggiamento anti-femminista.

Madame però ha risposto subito, alla sua maniera. Senza fare un passo indietro e anzi rilanciando. "Il problema di voi amici polemici è che non sapete parlare, ma nemmeno pensare alle cose, ai fatti, alle persone belle e positive che la vita vi mette davanti - ha scritto nelle storie -. Vi concentrate sul sesso, sull'orientamento, sulla provenienza... Non riuscite mai a parlare delle persone!".

E poi il contrattacco: "Ma voi giurati, sapete che il femminismo è la parità dei sessi? Che se non ripettato un uomo siete anti-femministi voi? Sapete che io sono una donna libera e posso elogiare un uomo bellissimo?". E poi ha chiuso con un "Viva gli uomini! Viva le loro anime! Viva i loro corpi"". E per chi non fosse contento... "Se volete sentirmi parlare di una donna perché è più safe alle vostre orecchie, c'è 'Marea', il mio ultimo singolo, 'Voce', 'Nuda' e tanto altro".

POTREBBE INTERESSARTI: