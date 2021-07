Targhe Tenco, Madame e Samuele Bersani tra i vincitori

Tgcom24

Il Club Tenco ha reso noto i vincitori delle Targhe Tenco, premi assegnati annualmente ai migliori lavori legati al mondo della canzone d'autore italiana. Se è di Samuele Bersani il miglior album in assoluto dell’anno ("Cinema Bersani"), a far notizia è la doppietta al debutto di Madame, che porta a casa il riconoscimento come miglior opera prima per l’album "Madame" e come co-autrice della canzone dell’anno "Voce" (con Enrico Botta e Dario Faini).