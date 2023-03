Madame tra sottomissione e dominanza: in versione bondage per lanciare "L'amore"

Si intitola semplicemente “L’amore" il nuovo album di Madame.

Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 con "Il bene nel male", cresce l'attesa per il secondo disco della rapper che sarà pubblicato venerdì 31 marzo. Anche la copertina sarà essenziale: tutta rossa come la stessa Madame ha mostrato sui social, e proiettata sulle facciate di edifici a Milano e Roma per la campagna marketing. Un colore che torna come tonalità di un'atmosfera ammaliante nel video trailer intitolato "La sottomissione e la dominanza" che la rapper ha condiviso su Instagram e che la vede in versione bondage mentre viene legata. Tematiche che saranno al centro della narrazione di storie di amori non convenzionali presenti nell'album.