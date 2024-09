Macaulay Culkin porta "Mamma, ho perso l'aereo" in tour negli Stati Uniti

Il film, nelle sale americane con il titolo "Home Alone" il 16 novembre 1990, arrivò in Italia nel gennaio 1991 con il titolo "Mamma, ho perso l’aereo”, classificandosi al quarto posto del box-office. Dal suo lancio, il film è diventato un vero cult venendo spesso riproposto durante il periodo natalizio. La storia racconta del piccolo Kevin che viene lasciato in casa da solo a Natale e deve difendere l'abitazione da due malintenzionati che vogliono entrare. Per farlo impiega tutta la sua astuzia e una serie apparentemente interminabile di trappole e di espedienti mirati a far desistere i due malcapitati ladri. Scritto e prodotto da John Hughes è diretto da Chris Columbus. Per il ruolo di protagonista, Chris Columbus visionò un totale di 200 bambini, prima di scegliere Macaulay Culkin su raccomandazione di John Hughes, che lo aveva diretto in "Io e zio Buck".