M¥SS KETA adesso è piccante come la "Paprika": "Non sono una bambola, ma faccio parlare il corpo femminile"

Il cambio di atmosfere tra il primo e il secondo album è palpabile, come se si fosse usciti da un club notturno per trovarsi accecati dalla luce del sole. "È stato come se 'Una vita in capslock' ci avesse costretti a guardarci dentro noi stessi. E dopo quell'esperienza lo sguardo si è dovuto spostare dall'interno all’esterno - sottolinea KETA -. Alla fine il dialogo con mondi diversi è l'unico che ti arricchisce. Questo lavoro ha fatto in modo che M¥SS esplorasse se stessa attraverso lo sguardo di altre persone. Da un punto di vista sonoro un mondo molto più colorato". Colori che arrivano grazie alle tante collaborazioni. "Abbiamo scelto i featuring in base alla canzone - dice lei -. Pensando a 'Botox' il pensiero è corso subito a Gemitaiz. Mahmood lo conosciamo personalmente e in casi come quello il lato artistico va in secondo piano. Abbiamo un rapporto più intimo. Comunque siamo riusciti a fare entrare nel mondo M¥SSKETIANO tutti i featuring. Se li senti si capisce che prima di farlo si sono studiati un po’ la M¥SS, nel cui mondo l'ironia la fa da padrone".



Ironia che non va confusa con mancanza di serietà. M¥SS KETA non è una barzelletta o un personaggio costruito solo per creare un po' rumore. E lei ci tiene a rivendicarlo. "Il nostro è un progetto serio, anche se ha un linguaggio ironico e satirico - dice -. Lo portiamo avanti con tanto lavoro e tanto sforzo e ci mettiamo dentro le cose in cui crediamo. E siamo tutte persone che ragionano. Non è detto che se racconti una cosa in maniera ironica dietro non ci sia un pensiero profondo. E non lasciatevi trarre in inganno nemmeno dalle atmosfere dei nuovi brani. Sonorità più aperte non significa più semplice. Uno magari pensa dark uguale complicato mentre illuminato meno. Non è così".



L'ironia è comunque evidente anche a livello estetico, a partire dalla copertina. "La prima volta che con i Motel Forlanini ci siamo messi a discutere dell'immaginario dell'album ci si è appalesata l'immagine di Valeria Marini su una mortadella - spiega -, e del cinema erotico all'italiana di Tinto Brass. E poi avevamo dietro tutti i colori degli anime giapponesi. 'Paprika' esplora il mondo dei sogni in modo particolare. Con colori vividi. Super saturi". E poi c'è la donna al centro, non in una chiave sessuale. "È un mondo in cui viene rappresentata una figura slegata da tutti quegli orpelli femminili - rivendica -, quello sulla cover è un corpo femminile che parla, una femminilità archetipica. Far parlare qualsiasi corpo è un atto politico. Volevo che fosse potente per me e non per l'occhio di chi guarda".



La donna è al centro della sua poetica anche con il concetto di sorellanza, incarnato da "Le ragazze di Porta Venezia", uno dei brani del passato qui riproposti in versioni remixate e aggiornate. Nella nuova versione compaiono Elodie, Priestess e Joan Thiele. "Ho fatto un remix che riportasse in auge questa canzone che mi sembra super attuale e volevo puntare sulla sorellanza - spiega -. Oltre a essere artiste che stimo sono sorelle. Anche se arrivano da mondi e con stili diversi".



