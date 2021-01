Lutto per Alessandra Casella, morto il marito a 54 anni: "Era l'amore della mia vita"

Alessandra Casella ha tenuto sempre lontana la sua vita privata da quella lavorativa, ma in un momento di così grande dolore ha voluto sentire vicini i suoi follower. E infatti sono arrivati a migliaia i messaggi affettuosi di condoglianze e vicinanza da parte degli utenti.

Casella ha debuttato come attrice comica alla "Tv delle ragazze" ma è stata anche protagonista di numerose film, come "Le Comiche", e fiction come "Colletti bianchi". Il pubblico l'ha apprezzata anche alla guida di trasmissioni di successo come "A tutto volume" e "Domenica Sportiva".