Lutto per Adele, morto il padre con cui non parlava da tempo

Leggi Anche Adele ha ufficialmente divorziato: al marito nemmeno un euro

Nel 1991 Mark Evans, idraulico ed ex alcolista, abbandonò la famiglia quando Adele aveva solo tre anni. Una frattura che non si è mai più sanata, tanto che dal 1999 la cantante aveva deciso di interrompere qualunque rapporto con lui. Il padre negli anni successivi ha cercato di riallacciare i rapporti con la cantante, senza successo. "Ci ha messo un po' per mettere le cose a posto, ma chiaramente era passato troppo tempo", ha continuato la fonte.

Riecco Adele, senza trucco e radiosa per i suoi 33 anni instagram 1 di 13 instagram 2 di 13 instagram 3 di 13 instagram 4 di 13 instagram 5 di 13 instagram 6 di 13 instagram 7 di 13 instagram 8 di 13 instagram 9 di 13 instagram 10 di 13 instagram 11 di 13 instagram 12 di 13 instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo la morte del nonno paterno, i problemi di Mark con l'alcol peggiorarono. Nel 2011, in un'intervista al "Sun", l'uomo ammise: "In quel periodo, quando lei aveva bisogno di me, sono stato un padre pessimo. Bevevo due litri di vodka e sette/otto pinte birre al giorno. Ho bevuto così per tre anni, Dio solo sa a cosa sono sopravvissuto. Mi vergognavo profondamente e la cosa più gentile che potevo fare per Adele era assicurarmi che non mi vedesse mai in quello stato".

Ti potrebbe interessare: