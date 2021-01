Adele celebra i 10 anni di "21"... ma delude i fan in attesa di un nuovo album

Dieci anni fa usciva il secondo disco di Adele "21: fu l'album più venduto del 2011 e del 2012 in tutto il mondo. Per l'occasione la cantautrice inglese torna su Instagram, mandando i fan in delirio, convinti che la star stia annunciando finalmente un nuovo disco. "Felice amico di 10 anni", scrive Adele, invece, postando la copertina dell'album e due ritratti in bianco e nero di se stessa: "È pazzesco quanto poco ricordo di com'era dieci anni fa e di come mi sentivo. Ma grazie dal profondo del mio cuore per averci fatto entrare nelle tue vite e avermi permesso di essere la colonna sonora di alcune di esse", scrive l'artista.

Follower delusi quindi, come rivelano i tanti messaggi e commenti al post della popstar, ma ancora speranzosi, che il tanto atteso nuovo album arrivi a breve.



"21", seconda fatica musicale della star, contenente successi come "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain" e "Someone Like You", fu pubblicato il 24 gennaio 2011 nel Regno Unito e successivamente debuttò negli Stati Uniti il ​​22 febbraio. Nel 2012, Adele vinse ben sei Grammy Awards, tra cui quello per album dell'anno, record dell'anno e canzone dell'anno, proprio per "21".

Anche anche l'Universal Music Publishing Group ha voluto celebrare su Twitter l'importante occasione, sottolineando l'incredibile successo di "21":"In questo giorno, dieci anni fa, Adele ha onorato il mondo con il suo iconico secondo album in studio. E' il più venduto del 21esimo secolo nel Regno Unito ed è stato classificato come il miglior album della Billboard 200 di tutti i tempi".

Per ascoltare qualcosa di nuovo dalla popstar britannica i suoi fan dovettero però attendere fino al 2015 quando uscì "25".

Proprio nel 2015, in un'intervista all'australiano "60 Minutes," Adele aveva dichiarato: 'Ci sono elementi di quello che è successo con "21" che mi hanno spaventato e sono andati fuori controllo. È cresciuto da solo e ha fatto una vera e propria maratona. Mi ha fatto perdere il contatto con le persone e non sono più stata in grado di produrre fino ad ora. Ho dovuto prendere le distanze, allontanarmi un po' per poter scrivere un nuovo album".

Dopo "25" più nulla. Il 2121 potrebbe però essere l'anno della svolta, stando ai tanti rumor che parlano di nuova musica in arrivo, notizia confermata anche da Alan Carr, comico E conduttore televisivo e radiofonico britannico, molto vicino alla cantante, che in un'intervista a Grazia UK ha rivelato di aver avuto l’onore di ascoltare in anteprima buona parte del tanto sospirato quarto LP.

I fan attendono in trepidazione.



