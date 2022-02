Lutto nella musica: è morta a Betty Davis, regina del funk e della "fusion"

Il mondo della musica piange Betty Davis, la regina dimenticata del funk. Aveva 77 anni e da tempo aveva abbandonato le scene. Secondo quanto scrive la rivista Rolling Stone, la morte è avvenuta per cause naturali. All'anagrafe Betty Mabry, era nota anche per essere stata la seconda moglie di Miles Davis, oltre che per essere considerata "la donna che inventò la fusion", un genere musicale che combina elementi di jazz, rock e funk.