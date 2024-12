Lupin III torna al cinema: un nuovo film d'animazione in 2D dopo 30 anni

Lupin III si prepara a tornare al cinema. Ritroveremo l'iconico personaggio, in una combinazione tra tradizione e innovazione, nel nuovo film d'animazione intitolato "Lupin the IIIrd The Movie". L'annuncio è arrivato con un teaser trailer condiviso in Rete e la data di uscita è fissata per il 2025. Un atteso ritorno a quasi 30 anni dall'ultimo film in 2D della serie, "Lupin the Third: Dead or Alive" (1996).