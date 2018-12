"Lupin III e la pietra della saggezza": 40 anni fa il primo film del ladro gentiluomo

Negli anni seguenti il film ha vissuto una seconda giovinezza ma non meno complicata. Nei primi passaggi televisivi infatti venne tagliuzzato non poco a causa delle numerose scene ritenute poco adatte al pubblico dei più giovani. In particolare i generosi nudi di Fujiko vennero epurati. Una volta approdato al circuito dell'home video, prima in vhs e poi in dvd e blu-ray, i fan hanno dovuto destreggiarsi tra una giungla di edizioni, con ben quattro doppiaggi diversi e interventi di censura più o meno pesanti.



Diretto da Soji Yoshikawa, al suo debutto come regista ma sceneggiatore di serie di grande successo come "Daitarn III", "Cyborg 009", "Gaiking" e "Danguard", il film presenta scene di grande suggestione, come quelle in cui vengono omaggiati grandi artisti come Salvador Dalí, Giorgio De Chirico, Renoir ed Escher, mentre in una sequenza dai tratti onirici, alle spalle del cattivo di turno, il folle Mamoo, appare una riproduzione della "Creazione di Adamo" di Michelangelo.



LA NUOVA SERIE - Ma anniversari a parte Lupin III è sempre attuale. E' iniziata il 15 dicembre infatti, su Italia 1, la messa in onda della nuova serie "Lupin III: ritorno alle origini", tutti i sabati in seconda serata. Nei nuovi episodi, Lupin si trova involontariamente coinvolto in un gioco online che lo vede ricercato da tutti. Questa non è l'unica sfida che Lupin deve affrontare, infatti, si scopre che in rete c’è anche un concorso nel quale bisogna indovinare la data del suo ultimo giorno di vita. La ricca ricompensa attira i killer più spietati che si mettono a caccia del ladro. Per uscire da questa situazione, Lupin non ha altra scelta se non quella di esporsi pubblicamente su internet e attirare tutti i criminali nello stesso posto. Qui, assieme a Goemon, Jigen e Ami, una giovanissima esperta di computer, metterà in atto il suo piano per salvarsi e scoprire chi si cela dietro il pericoloso concorso online. Saranno proprio i "cacciatori" a diventare le nuove "prede" di questa competizione.