Non capita spesso che Luisa Ranieri, 52, mostri dei momenti della sua vita privata sui social media. L’attrice, infatti, è piuttosto riservata ed evita di esporsi troppo in pubblico. Tuttavia, di recente ha deciso di fare uno strappo alla regola, pubblicando vari scatti riguardanti proprio la sua quotidianità, offrendo così ai follower una rara opportunità di conoscere un po’ meglio il suo mondo. Come si apprende dalla didascalia (“October…”) tutti gli scatti sono stati realizzati nel corso del mese di ottobre, andando quindi a documentare un periodo caratterizzato da meno ore di luce, ma anche da alberi dai colori variopinti, zucche e buone occasioni per festeggiare.
Vita sul set e in famiglia
Alcune foto riguardano la vita professionale di Luisa Ranieri, ma moltre appartengono alla sfera più intima. L’attrice ha anche condiviso un paio di selfie scattati allo specchio, uno nel quale è da sola e un altro in cui è in compagnia del marito Luca Zingaretti , 64 anni, e della figlia maggiore Emma, 15.
Non manca una foto in cui lei e il consorte sono a spasso con un cane bianco, lo stesso che appare anche tra le braccia di una delle figlie (probabilmente la minore, Bianca, di 11 anni) in un altro scatto.
Scarpe multicolori
Tra le immagini più particolari c’è quella dedicata a una scarpiera piena di calzature di tanti colori diversi, che hanno portato alcuni follower ad associarle alle scarpe che un personaggio interpretato da Ranieri potrebbe indossare in un film o in una serie.
In un’altra foto l’attrice ha fotografato i propri piedi, permettendo ai follower di ammirare i sandali argentati aperti sul davanti che indossava al momento dello scatto.