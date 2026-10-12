La musica è il centro della sua carriera, ma non rappresenta l'unica forma attraverso cui Carboni esprime la propria creatività. Da sempre appassionato di disegno e pittura, ha coltivato parallelamente un universo visivo personale, fatto di schizzi, appunti, immagini e tentativi di raccontare il mondo attraverso forme e colori. Questa dimensione è rimasta per molto tempo meno visibile rispetto alle canzoni, ma negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante. La mostra Rio Ari O, allestita al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna nel 2024, ha permesso di conoscere più da vicino questo lato dell'artista.