COMPLEANNI VIP
Luca Carboni, compie gli anni il cantautore cresciuto in trattoria con Guccini
Oltre 40 anni di musica dall'esordio nella Bologna di Lucio Dalla ai grandi successi di Farfallina e Mare mare fino al ritorno sul palco dopo la malattia
12 Ott 2026 - 07:30
12 Ott 2026 - 07:30
© ufficio-stampa
Ci sono cantautori che hanno scritto canzoni che non invecchiano e che a distanza di anni continuano a raccontare qualcosa.
Luca Carboni
è
uno di loro.
Mare mare
,
Farfallina
,
Silvia lo sai
e
Ci vuole un fisico bestial
e sono brani che hanno attraversato decenni, accompagnando amori, amicizie, estati indimenticabili e momenti di cambiamento. Dietro quelle melodie c'è, l'artista bolognese dalla voce inconfondibile che sa interpretare e trasformare in musica le inquietudini quotidiane. Dopo oltre quarant'anni di carriera, Carboni continua a raccontarsi attraverso le canzoni, ma anche con nuovi strumenti, come la pittura, il disegno e la scrittura autobiografica.
Luca Carboni,
nato
il 12 ottobre 1962 a Bologna e cresce in una città che avrà un ruolo fondamentale nella sua formazione artistica. Fin da ragazzo coltiva la passione per la musica, impara a suonare e comincia a scrivere testi, sviluppando una sensibilità particolare per le storie delle persone comuni e per le emozioni che spesso si nascondono dietro i gesti più semplici. Prima di diventare un cantautore conosciuto in tutta Italia, frequenta il mondo delle band giovanili e suona con i Teobaldi Rock. Negli anni Ottanta ha la fortuna di incontrare un maestro come
Francesco Guccini
. La frase
"Le notti in trattoria, lui era già un mito"
restituisce l'atmosfera di quegli anni, quando il giovane Luca si ritrovava all'osteria Da Vito, storico punto di incontro della scena musicale bolognese e tra le chiacchiere e le partite a carte, poteva assistere da vicino alla vita di artisti che fino a poco prima sembravano appartenere a un mondo irraggiungibile.
La svolta arriva grazie all'incontro con
Lucio Dalla e con gli Stadio
. Dalla intuisce le potenzialità di quel ragazzo che scrive canzoni ma non sembra avere una particolare ambizione a diventare il protagonista del palcoscenico. Il suo talento emerge inizialmente attraverso i testi, mentre la possibilità di trasformarsi in interprete matura progressivamente. Anche l'osteria Da Vito diventa un luogo decisivo. In quell'ambiente
Carboni
incontra musicisti, autori e protagonisti della cultura bolognese, tra cui Francesco Guccini. Per il giovane cantautore, ritrovarsi accanto a figure già affermate significa entrare in contatto con una tradizione musicale che avrebbe contribuito a orientare il suo percorso.
La consacrazione con Silvia lo sai -
Nel 1984 arriva il primo album, ...
intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film
. È un esordio che mette subito in evidenza la sua originalità, a partire dal titolo insolito, e presenta un autore interessato a raccontare il mondo con uno sguardo personale, lontano dalle formule più convenzionali della canzone pop. Il successo cresce con il disco
Luca Carboni
, pubblicato nel 1987. A conquistare il pubblico è soprattutto
Silvia lo sai
, una canzone intensa che affronta una vicenda dolorosa attraverso parole semplici, senza rinunciare alla profondità. La sua scrittura si rivolge soprattutto ai giovani, ma che non rimane confinata a una sola generazione. Le canzoni di Carboni crescono insieme al pubblico, assumendo significati diversi con il passare degli anni.
Da Farfallina a Mare mare: i successi che hanno segnato un'epoca -
Gli anni Novanta consacrano definitivamente
Luca Carboni
tra i protagonisti della musica italiana. Nel 1992 pubblica l'album
Carboni
, che contiene alcuni dei suoi brani più rappresentativi, tra cui Mare mare e Ci vuole un fisico bestiale. La prima diventa una canzone simbolo dell'estate italiana. Il mare, il viaggio e il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine si trasformano in immagini universali, capaci di evocare la libertà e, allo stesso tempo, una sottile malinconia. È una melodia che attraversa le stagioni e continua a essere riconosciuta anche da chi non ha vissuto gli anni della sua uscita.
Negli anni successivi, il cantautore continua a esplorare nuove sonorità e a rinnovare il proprio linguaggio. Album come
Mondo, Diario Carboni, Senza titolo, Fisico & politico, Pop-up e Sputnik
testimoniano la volontà di non restare ancorato a una sola stagione musicale. Il suo percorso non è una rincorsa alle mode, ma una ricerca costante di un equilibrio tra evoluzione e identità.
La pittura e il disegno -
La musica è il centro della sua carriera, ma non rappresenta l'unica forma attraverso cui Carboni esprime la propria creatività. Da sempre appassionato di disegno e pittura, ha coltivato parallelamente un universo visivo personale, fatto di schizzi, appunti, immagini e tentativi di raccontare il mondo attraverso forme e colori. Questa dimensione è rimasta per molto tempo meno visibile rispetto alle canzoni, ma negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante. La mostra Rio Ari O, allestita al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna nel 2024, ha permesso di conoscere più da vicino questo lato dell'artista.
Disegni, quadri e materiali raccolti nel corso di decenni hanno mostrato come la creatività di Carboni non si esaurisca nella composizione musicale. La dimensione visiva è entrata anche nel progetto dal vivo Rio Ari O Live, nel quale le canzoni dialogano con le immagini, trasformando il concerto in un racconto più ampio della sua storia artistica.
Una vita privata lontana dai riflettori -
Se nelle canzoni
Luca Carboni
ha spesso raccontato l'amore, le fragilità e i rapporti umani, nella vita privata ha sempre preferito mantenere una certa distanza dai riflettori. La sua riservatezza è una caratteristica che lo accompagna da sempre e che si riflette anche nel modo in cui ha gestito la notorietà. Accanto a lui c'è la moglie Marina, con cui condivide un legame rimasto lontano dall'esposizione mediatica. Dalla loro unione è nato il figlio Samuele.
La malattia e il ritorno alla musica -
Il percorso degli ultimi anni è stato segnato da una prova particolarmente difficile: la malattia, un
tumore polmonare
affrontato con le cure e con un intervento chirurgico. Un'esperienza che ha imposto una pausa e lo ha portato a confrontarsi con la fragilità, con il tempo e con le priorità della propria esistenza. Quando è tornato a incontrare il pubblico, l'emozione è stata intensa. I concerti hanno assunto un significato diverso, diventando non soltanto un'occasione per riproporre i successi di una lunga carriera, ma anche un modo per ritrovare il contatto con le persone che avevano continuato ad aspettarlo.