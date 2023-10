Auguri Luca Carboni, rivediamo la sua vittoria al "Festivalbar" 1992

Buon compleanno Luca Carboni! Il cantautore bolognese compie 61 anni e per la sua festa vogliamo celebrarlo con il video della premiazione sul palco del "Festivalbar" all'Arena di Verona per il suo tormentone dell'estate 1992. "Tutta questa gente è per premiarti ufficialmente come vincitore del 29esimo Festivalbar!", hanno commentato i conduttori della serata.

Il premio, consegnato dall'assessore alla cultura, è stato accompagnato dalle urla del pubblico. "Ringrazio tutti, devo dire che è una grande emozione. Sono legato al Festivalbar perché ho iniziato proprio otto anni fa da questa manifestazione, ringrazio chi per tutta l'estate mi ha dato grandi segnali d'affetto", ha concluso il Luca Carboni.