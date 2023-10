Auguri Juri Chechi. Eccolo intervistato a "Superclassifica Show" 1989

Buon compleanno Juri Chechi. Nato a Prato l'11 ottobre 1969 il campione di ginnastica artistica compie oggi 54 anni. Soprannominato il "signore della anelli", sin da bambino l'atleta intraprende questo sport a livello agonistico e a soli otto anni vince il Campionato Regionale Toscano. Primo di una serie di successi che lo faranno conoscere in Italia e all'estero fino alla medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996. Sette anni prima del trionfo olimpico, nel 1989 l'allora ventenne Chechi rilasciava un'intervista a "Superclassifica Show", popolare trasmissione musicale di Canale 5 ideata da da Maurizio Seymandi che per informava sulle classifiche dei dischi più venduti della settimana. "Non c'è una formula precisa, per andare avanti in questo sport è fondamentale il fisico, poi ci vogliono passione e testa per fare molti sacrifici", raccontava l'atleta pratese intervistato da Seymandi.

Al termine della carriera agonistica il campione ha svolto il ruolo di opinionista tv in occasione di grandi eventi sportivi e forse non tutti ricordano che nel 2006 ha vestito anche i panni di insegnante di ginnastica artistica nella scuola di "Amici di Maria De Filippi". Rivediamo l'intervista a Juri Chechi a "Superclassifica Show" nel 1989.