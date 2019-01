Louvre oltre i 10 milioni di visitatori grazie a Beyoncé e Jay-Z

"L'interesse per il Louvre è stato supportato dall'apertura del Louvre Abu Dhabi e dal video di Beyoncé e Jay-Z, che omaggia le più grandi opere del museo" conferma il museo, in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Proprio ai fan dei Carters è stato dedicato il nuovo percorso guidato "JAY-Z and Beyoncé at the Louvre", che in un'ora e mezza permette di vedere tutte le opere presenti nel videoclip.



RECORD ANCHE PER IL COLOSSEO - Il 2018 è stato un anno fortunato anche per il Colosseo, che ha toccato 7,6 milioni di visitatori, nonostante il due di picche dato proprio a Beyoncé. La popstar a luglio aveva infatti chiesto l'apertura notturna del sito per girare un videoclip, ma "nelle date indicate nella richiesta [...] il monumento risultava utilizzato per riprese televisive da tempo programmate" aveva fatto sapere in una nota il Parco Archeologico del Colosseo.